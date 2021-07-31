Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

--Polisin motosikleti incelemesi

--Araçtan görüntü

--Kaza yeri

--Motosiklet ve araç görüntü



( ISPARTA ) - ISPARTA



- Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza saat 11.45 sıralarında 105. cadde üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki İsa Kırıcı yönetimindeki 32 AD 721 plakalı otomobil, benzin istasyonuna girmek için sola dönmek isteyen Eyüp Sivri’nin kullandığı 32 ABN 617 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Benzin istasyonundaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Sivri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ASA-

