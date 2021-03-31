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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1’i bebek 8 yaralı

Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1’i bebek 8 yaralı

-Minibüs ve cenazelerden görüntü

Hastane Jandarma Karahisar Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

--Ticari araç görüntü
--Teker, puset ve araçtan savrulanlar
--Ekiplerin minibüste inceleme yapması
--Cenazenin minibüsten çıkarılması ve ceset torbasına konulması
--Cenazelerin alınması ve götürülüşü

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da minibüsle hafif ticari aracının çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 8 kişi de yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu Koçtepe mevkiinde meydana geldi. Isparta istikametinden Keçiborlu istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Mustafa Qattan idaresindeki 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüs ile Yılmaz Akboğa idaresindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan minibüs ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise yolun sağ tarafındaki refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri minibüste bulunan 1’i bebek 9 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan 1’i bebek 5 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücüler Qattan ve Akboğa ile 6 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Bebek puseti araçtan savruldu Öte yandan kazada minibüste bulunan bebek puseti araçtan dışarı savrulurken, aracın tekeri de koptu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ASA-
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