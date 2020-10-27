Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Isparta’da maskesiz yakalanan şahıs polisten özür diledi

- Isparta’da maskesiz yakalanan şahıs polisten özür diledi

-Meydandan genel görüntü

Polis Akalan Sparta Diyalog Cep Telefonu 

--Maskesiz yakalanan şahıs ile polis arasındaki diyalog
--GBT sorgulamadan detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da maskesiz sokakta dolaşırken polise yakalanan bir şahıs, “Maskemi telefonla konuşuyorum diye çıkardım, kusura bakmayın, çok özür diliyorum” dedi.
Şahıs hakkında maske takmamaktan işlem yapıldı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugün 11.00-12.-00 saatleri arasında Kaymakkapı Meydanı ve 6 Mart Caddesi’nde genel bilgi taraması(GBT) ve maske denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde maske takmayan şahıslar uyarıldı. “Telefonla konuşuyordum, çok özür dilerim” Kaymakkapı Meydanı’ndaki denetimde maskesiz bir şekilde cep telefonuyla konuşarak gelen bir erkek şahsı, polisler durdurdu. Polisin “Beyefendi maskeniz yok mu?” sorusuna şahıs, “Telefonla konuşuyordum, o yüzden çıkardım. Yemek yedim, telefonla konuşuyorum diye çıkardım. Aslında daldım, kusura bakmayın. Hemen takıyorum. Çok özür diliyorum” diyerek yanıt verdi. Cebinden çıkardığı maskeyi takan şahıs hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldı. Öte yandan denetimlerde maske kuralına çoğunlukla uyulduğu görülürken, bir saatlik genel bilgi taramasında 50 kişinin sorgulandığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. (ASA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement