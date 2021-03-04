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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Isparta'da kumar oynayan 12 kişiye para cezası

Isparta'da kumar oynayan 12 kişiye para cezası

- Kumar oynanan mekanISPARTA (AA) - Isparta 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 12 kişiye 52 bin 496 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye, Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 52 bin 496 lira ceza verildi.
İkameti kumarhaneye dönüştürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs Akalan Sparta Kumarhane 

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