Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da kumar oynanan işyerleri ve belgesiz alkol sunumu yapan derneğe baskın

Isparta’da kumar oynanan işyerleri ve belgesiz alkol sunumu yapan derneğe baskın

-Kumar baskını yapılan işyerinden görüntü

( ISPARTA )- Baskınlarda toplam 27 kişiye 104 bin lira ceza uygulandı ISPARTA

Para Cezası İskambil Kağıdı Akalan Sparta Harekete Geç 


- Isparta’da kumar oynarken yakalanan 18 kişi ve yetki belgesiz alkol sunumu yapılan bir dernek binasındaki 9 kişiye toplam 104 bin 626 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat’ta Pirimehmet Mahallesi ile Yedişehitler Mahallesi’nde bulunan adreslerde kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, içeride toplam 18 şahsın olduğu, masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış bin 582 adet iskambil kağıdı ve çok sayıda yazboz kağıdı bulunduğu, söz konusu yerlerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerleri olduğu tespit edildi. Aynı gün Kutlubey Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasında ihbar üzerine arama yapan ekipler, içeride toplam 9 şahsın bulunduğu ve derneğin yetki belgesiz alkol sunumu yaptığı tespit etti. İş yerleri işletmecilerine ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, adreslerde bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 104 bin 626 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerler ise mühürlenerek, kapatıldı. (ASA-İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı