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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da kumar baskınında yakalanan 23 kişiye 91 bin lira ceza

Isparta’da kumar baskınında yakalanan 23 kişiye 91 bin lira ceza

-Kumar baskını görüntüsü

( ISPARTA ) ISPARTA

Kambi Para Cezası Akalan Sparta Harekete Geç 


- Isparta’da emniyet ekiplerinin düzenlediği kumar baskınında yakalanan 23 şahsa 91 bin 534 TL para cezası uygulandı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat’ta Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak üzerinde bir işyerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı ile ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyerine düzenlenen operasyonda 23 şahıs kumar oynarken yakalandı. İşyerinde yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 527 adet iskambil kâğıdı, 50 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi. İş yerinin işletmecisine ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 91bin 534 TL para cezası uygulandı. İşyeriyle ilgili de adli işlem başlatıldı.
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