Isparta’da kumar baskınında 22 kişi yakalandı



- Isparta’da emniyet ekipleri bir işyerine düzenledikleri operasyonda 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalanan şahıslara toplam 97 bin 356 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak günü sıralarında Yayla Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığının kararıyla adrese giren ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyerinde 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 317 adet iskambil kağıdı, 22 adet pul ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi. İşyerinin işletmecisi hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı. İçeride kumar oynayan şahıslara da Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 97 bin 356 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerle ilgili de gerekli idari işlemler başlatıldı. (ASA-



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