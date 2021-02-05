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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Isparta’da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Isparta’da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

-Kaza yerinden görüntü

Polis Bild Sparta Sağlık Ekipleri Irak 

--Taklalar atan araç
--Aracın çekiciye yüklenmesi
--Sürücüsü kaçan aracın çekiciye yüklenmesi

( ISPARTA )- 2 otomobil kavşakta çarpıştı- Taklalar atan otomobilden yara almadan kurtuldu ISPARTA

- Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Diğer otomobil sürücüsü ise taklalar atan araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza saat 19.50 sıralarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 232 Cadde kesişimindeki Fatih Erkek Kur’an Kursu kavşağında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 32 AG 197 plakalı otomobil ile Mehmet E. T.'nin idaresindeki 32 ABT 919 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 AG 197 plakalı otomobil taklalar atarak yol kenarında yan durdu. Bu sırada diğer otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taklalar atan ve hurdaya dönen aracın sürücü Mehmet E. T. kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (LD-ASA-
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