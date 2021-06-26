Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da kadınlar pandeminin stresini açık havada yoga ile atıyor

Isparta’da kadınlar pandeminin stresini açık havada yoga ile atıyor

Kadınların alana yerleşmeleri

Sparta Takvim Nitelik Normalleşme Kışla 

-Eğitmen Arıkaya eşliğinde yoga yapılması
-Yoga Eğitmeni Pınar Arıkaya röportaj
-Yasemin Tarcan röportaj
-Tuğba Kezer röportaj
-Selin Özbahar röportaj
-Yogadan detaylar

- ISPARTA

- Isparta’da kadınlar pandemin stresinden kurtulmak için açık havada yoga yaptı. Etkinliğe katılanlar, yoga sporunu deneyimlerken bir yandan da temiz havanın tadını çıkardı. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden korona virüs pandemisi nedeniyle insanlar zaman zaman gerek doğadan gerekse spordan uzak kaldı. Kademeli normalleşme takvimi kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hayat da normale dönmeye başladı.
Isparta’da da kadınlar yaşadıkları pandemi stresini atmak için eğitmen Pınar Arıkaya eşliğinde doğada yoga yaptı. Gökçay mesirelik alanında gerçekleştirilen ücretsiz yoga etkinliğinde kadınlar bir yandan pandemi stresini atarken bir yandan da temiz havanın tadını çıkardı. “Isparta’da yoga çok yeni” Yoga Eğitmeni Pınar Arıkaya, bir buçuk yıldır pandemi koşullarında birbirinden uzak kalan insanların yoga pratiği ile hem nefes almalarını hem de doğayla baş başa bir ortamda bu sporu deneyimlemelerini istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ücretsiz bir etkinlik düzenlediklerine değinen Arıkaya, “Yogayı kendinizi daha iyi tanıyacak bir metot olarak gibi düşünebilirsiniz. Yoganın daha çok insana ulaşmasını istiyorum çünkü Isparta’da yoga çok yeni. İnsanlar yogayı başka bir ülkenin geleneksel bir sporu gibi düşünüyor. Ama dünyadaki herkesi kucaklayabilecek nitelikte bir spor yoga. Her yaştan her kiloda insanın yapabileceği bir pratik. Umarım daha çok insana ulaştırabiliriz” dedi.
“40 yaşında neler yapabileceğimi gördüm” Yoga etkinliğine katılan Yasemin Tarcan, yaklaşık bir yıldır yoga yaptığını söyledi.

40 yaşında olduğunu ancak bu yaşına rağmen neler yapabileceğini yoga sayesinde öğrendiğini ifade eden Tarcan, “Hem bedenimi hem ruhumu hem zihnimi rahatlattığım, kendimde olan değişimleri rahatlıkla gözlemlediğim bir süreci yaşıyorum. ‘Yoga hayatımda ne gibi değişiklikler yaptı’ kısmı belki de birçok insanın merak konusu. Yoga bize yapabileceklerimizi gösterdi. Aslında sınırlı olmadığımızı, hayal gücümüzü, bedenimizi istediğimiz şekilde yönlendirebileceğimiz noktasında bize yol açan bir süreç oldu” dedi.
“Evde yaptığımın yoga olmadığını fark ettim” Tuğba Kezer de daha önce evinde kendi başına yoga yaptığını ancak eğitime başladıktan sonra evde yaptığının yoga olmadığını fark ettiğini belirtti.
Kezer, “Bazen yavaş bazense hızlı akışlar yapıyoruz, bazen de başımızın üstünde duruyoruz. Gerçekten bu insanı her şeyi yapabileceğinin farkına vardırıyor ve çok keyifli zaman geçiriyorsun” diye konuştu.
“Yogayla hayatımda birçok şey değişti” Etkinliğin en küçük katılımcılarından 16 yaşındaki Selin Özbahar ise yogaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Hayatımda bir çok şey değişti, bir çok şey yenilendi ve güzelleşti. Yoga sayesinde insanlarla iletişimim değişti. Bu en güzel şeydi benim için” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement