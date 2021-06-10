Isparta’da güllerin arasına saklanan yılan yakalanarak doğaya salındı

--Yılanın yerinin belirlenemsi

--Yılanın yakalanması ve çuvala konulması

--Yılanın doğaya salınması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde güller arasına saklanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, doğaya saldı. Davraz Mahallesi’nde bir apartmanın bahçe kısmında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanın güller arasında saklandığını belirledi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan bulunduğu yerden alınarak bir çuvala konuldu. Şehirden uzak bir alana götürülen yılan burada ait olduğu doğaya salındı. Yılan kısa sürede gözden kayboldu. (ASA-

