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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da gönüllü gençlerden tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Isparta’da gönüllü gençlerden tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Gönüllü gencin elinde balon ve uçurtma ile çadır kente girişi

Borlu Ölümsüz Tarım Sparta Çadır Kent 

-Gençlerin çadır kente girişi
-Çocuklara şapka ve balon dağıtımı
-Çocuğun uçurtma ile oynaması
-Çocukların oyunlarından detay
-Gençlerin çocuklara yüz boyama yapması
-Gençler ve çocuklardan toplu görüntü

( ISPARTA )- Gençlik Merkezi gönüllüleri, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı ISPARTA

- Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Keçiborlu Gençlik Merkezleri’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gül ile Gülelim’ projesi kapsamında tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte çocuklara çeşitli hediye dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta ve Keçiborlu Gençlik Merkezleri tarafından “Gül ile Gülelim” isimli gönüllülük projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gül hasat sezonu için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı Keçiborlu ilçesindeki çadır kent ziyaret edildi. Gençlik merkezi gönüllüleri, çadır kentte kalan çocuklarla oyunlar oynadı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Gönüllü gençler çocuklarla hoşça vakit geçirirken, renkli görüntüler de oluştu. Uçurtma uçurup, yüz boyama yaptılar Balon ve uçurtma gibi hediyeleri alan çocuklar, yüzlerine uygulanan boyama ile de oldukça mutlu oldular. Gönüllü gençler, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek, yaşadıkları mutlu anları ölümsüzleştirdiler.
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