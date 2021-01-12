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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

-Apartın önünden ambulans görüntüsü

Sparta Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri inceleme ekibinin aparta girişi
--İl Emniyet Müdürünün gelişi
--Apartın balkon görüntüsü
--Ekiplerin balkonda çalışması
--Cenazenin indirilişi tabuta konuluşu
--Cenaze aracının gidişi

( ISPARTA ) - ISPARTA

- Isparta’da bir apartta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan E., başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Olay saat 16.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan E.’den haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan E.’yi başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan E.’nin öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Gökhan E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gökhan E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ASA-
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