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Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı

Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi halat sistemiyle kurtarıldı

-İtfaiye erinin halatla zorlu bölgeye inmesi

Kurtarma Operasyonu Operasyon Sparta İtfaiye Eri 

--İtfaiyenin kediye ulaşması
--Kedinin çıkarılması ve taşıma çantasına konulması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da bir apartman boşluğuna düşen kedi itfaiyenin zorlu operasyonu sonucunda kurtarıldı. Olay Çünür Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Oyun oynayan kedi bir anda apartman boşluğuna düştü. Kedisini bulunduğu yerden çıkartamayan sahibi durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kedinin yerini tespit etti. İtfaiye eri, kurulan halat sistemi ile kedinin olduğu yere indi. Oldukça dar bir bölgeden geçen itfaiye eri, kediye ulaştıktan sonra kurtarma operasyonu başladı.
İtfaiye eri, kediyle birlikte halat sistemiyle yukarı çekildi. Kurtarılan kedi taşıma çantasına konularak, sahibine teslim edildi. (MEY-ASA-
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