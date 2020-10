Isparta’da anne ve kızları zumba ile coştu

-eğitmen Serap Yüncü açıklama

- Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Kız projesi kapsamında zumba etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte anneler, kızlarıyla birlikte oldukça eğlenceli dakikalar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik çalışmalar sürüyor. Her hafta sonu Milli Egemenlik Spor Kompleksinde hareketli ve sağlıklı yaşam için spor yapılıyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Hareketli ol, sağlıklı ol, mutlu ol" projesi kapsamında Anne-Kız projesi düzenlendi.

Milli Egemenlik Sahasında gerçekleştirilen zumba etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım oldu. Anne ve kızları eğitmen Serap Yüncü eşliğinde oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Eğitmen Serap Yüncü: "Her hafta farklı bir etkinlik olacak" Projeyle ilgili bilgi veren eğitmen Serap Yüncü, projenin ev hanımları ve kız çocuklarını düşünerek hazırlandığını söyledi.



Proje kapsamında her hafta farklı etkinlikler yapılacağını kaydeden Yüncü, "Bu hafta zumba, önümüzdeki hafta plates egzersizleri olacak. Bir sonraki hafta belki halk oyunları şeklinde mini bir gösteri ya da etkinlik olabilir. Bu şekilde bir planlama yaptık. İnşallah katılım da olur şu an güzel bir etkinlik oldu. Oldukça da eğlendik" dedi.

“Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz” Etkinlik kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Yüncü, sahada her kişi için daireler oluşturulduğunu söyledi.



Yüncü, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bu konuda oldukça emek verdiler. Burada sosyal mesafe kuralını koruyarak sağlıklı sporumuzu yapıyoruz" diye konuştu.

"Annemle birlikte spor yapıyoruz" Annesiyle birlikte zumba etkinliğine katılan Tuana Aksoy, etkinliğinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Çok eğleniyoruz. Annemle birlikte spor yapıyoruz. Bizim açımızdan çok mutlu bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı. "55 yaşındayım ama her zaman ruhum ve bedenim genç" Saliha Çetinkaya ise etkinlik için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Çetinkaya, “Gerçekten harika bir etkinlik. Daha önce latin dansları ve zumba yapmış birisi olarak pandemi nedeniyle açık havada yapılması harika bir şey. İnşallah bundan sonra da böyle etkinlikler olur. Ben hayatım boyunca spor yaptım. Spor yaşamın anlamı. Hayatı bu şekilde algılıyorum. Spor olmazsa olmazım. 55 yaşındayım ama her zaman ruhum ve bedenim genç. Sporu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Esma Ece Ünal da zumba etkinliğine ısınarak başladıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.



Ünal, bu tür etkinliklere her zaman katılmak istediğini belirtti.





