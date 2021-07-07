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- Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti

- Isparta’da Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti

-Kadının kelime-i şehadet getirmesi

Şehadet İslam Sparta İslamiyet 

--İl Müftü yardımcısının kadına açıklama yapması

( ISPARTA )- Müslüman olan kadına Kur’an-ı Kerim hediye edildi ISPARTA

- Isparta’da yaşayan Alman uyruklu 28 yaşındaki Jessica Pekbaş, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğü’nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadına, Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Almanya’da tanıştığı Deniz Bekir Pekbaş ile evlenen Jessica Pekbaş, geçen yıl Eylül ayında Türkiye’ye dönerek, Isparta’ya yerleşti. Esnaflığa başlayan eşiyle birlikte hayatını Isparta’da sürdüren Jessica Pekbaş, İl Müftülüğü ’ne başvurarak, Müslüman olmak için dilekçe verdi. İl Müftü Yardımcısı Halil Taş’ın huzurunda kelime-i şehadet getiren Pekbaş, Müslüman oldu. Yapılan ihtida merasiminden sonra Sahra Sare ismini alan Jessica Pekbaş’a İl Müftü Yardımcısı Taş tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi. İhtida merasiminin sonunda duygulandığı görülen Sahra Sare, kendi isteğiyle Müslüman olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
(MEY-ASA-
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