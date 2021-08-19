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Isparta’da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Isparta’da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor

Isparta’da alkolmetre çubukları geri dönüşüme kazandırılıyor

-Polis ve trafik akışı görüntü

Alkol Sparta Geri Dönüşüm Trafik Denetimi Irak 

--Polisin sürücüye alkolmetre üfletmesi ve çubuğu kutuya atması
--Alkometre üfleme ve sıfır atık kutusuna çubuk atılması detaylar
--Trafik akışı detay

( ISPARTA ) - ISPARTA

- Isparta’da polisin trafik denetiminde kullandığı alkolmetre çubukları sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılıyor. Kent merkezinde çeşitli sokak ve caddelerde sürücüler üzerinde alkol denetimleri gece gündüz tüm hızıyla devam ediyor. Alkol denetimleri sırasında kullanılan alkolmetre çubukları daha önce uygun şekilde çöpe atılıyordu. Isparta Emniyet Müdürlüğü, başlattığı sıfır atık projesi ile bu çubukları geri dönüşüme kazandırıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde kullandıkları alkolmetre çubuklarını yanlarında bulunan sıfır atık kutularına bırakıyor. Bu kutular daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Bu sayede alkolmetre çubukları hem doğayı kirletmiyor hem de geri dönüşüm olarak kazandırılmış oluyor. (MEY-ASA-İA-
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