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Isparta’da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Isparta’da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Yangın yeri vatandaş kamerası görüntü

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri
-Yanan ormanlık alan
-Vatandaşların traktörle gelmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’nın Sütçükler ilçesi Şar deresi mevkiinde seyir halindeki tırın bir anda alev almasının ardından kıvılcımlar ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkardı. Hızla büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Sütçüler ilçesinde Şar deresi mevkiinde seyir halindeki bir tır öğlen saatlerinde bir anda yanmaya başladı.
Bu sırada araçtaki kıvılcımlar yolun kenarındaki ormanlık alana sıçrayarak yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için vatandaşlar da destek veriyor. Çandır köyündeki yangına müdahale eden 1 helikopter de bölgeye yönlendirilerek, havadan söndürme faaliyeti gerçekleştiriyor. Öte yandan Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde pazartesi günü başlayan orman yangını 3’üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekiplerin mücadelesi bu bölgede de sürüyor.
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