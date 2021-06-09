Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Isparta’da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

- Isparta’da ağaçta mahsur kalan ve asansör boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

-İtfaiye erinin asansör boşluğuna inmesi

Mahsur Kaldı Bild Sparta Asansör Boşluğu 

--Kediyi alıp, yukarı çıkması
--Kedinin sahibine teslimi
--İtfaiyenin ağaçtan kediyi omzunda indirmesi
--Kedinin salınması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve bir pasajda asansör boşluğuna düşen kedileri kurtardı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir pasajın yaklaşık 6 metre derinliği olan asansör boşluğundan kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla asansör boşluğuna inerek, düşen kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. İtfaiye görevlisinin omzunda indi Öte yandan Doğancı Mahallesi’nde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıktı. İtfaiye görevlisi kediyi bulunduğu yerden alarak omzunda aşağıya indirdi. Ağaçtan kurtulan kedi, itfaiye görevlisinin omzundan atlayarak, ortadan kayboldu. (ASA-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement