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Isparta’da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu

Isparta’da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu

-ağaçların alev almasından görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

Kamera Sparta Yangın Altın Cep Telefonu 


- Isparta’da boş bir arazide çıkan ve kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın Çünür Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı intikal etmesi üzerine ağaçların alev aldığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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