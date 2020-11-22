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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ISPARTA - Çelik: 'Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız'

ISPARTA - Çelik: 'Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız'

ISPARTA - Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız" - AK Parti Isparta İl Kongresi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıISPARTA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Isparta İl Kongresinde konuştu.
(5)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "S - 400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz."

Savunma Sistemi Sparta La Paz 

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