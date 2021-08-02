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Isparta Çandır Köyü’ndeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta Çandır Köyü’ndeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Isparta Çandır Köyü’ndeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yanan alandan detay

Sparta Yangın Demirli Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmalarından detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının çevredeki köylere sıçramaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sütçüler’de çıkan yangına 200’ün üzerimde personel, 1 uçak ve 15 arazözün müdahale ettiğini bildirdi. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü’nde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık” dedi.
ALİ SERKAN AYGÜN
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