Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- İspanyollar yoğun kar yağışını eğlenceye çevirdi - Aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı

- İspanyollar yoğun kar yağışını eğlenceye çevirdi - Aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı

kayak yapan adam

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kartopu Savaşı Kar Yağışı 

-kartopu savaşı

( MADRİD ) - İspanyollar yoğun kar yağışını eğlenceye çevirdi- Aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı MADRİD

- İspanya'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı ile mücadele sürerken krizi fırsata çevirenler oldu. Başkent Madrid'de bir kişi aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı. Kentin ünlü caddelerinde bir araya gelenlerin kartopu savaşı ise renkli görüntülere sahne oldu. İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ülkenin güney ve orta kesiminde kara, hava ve demir yolları ulaşımı kesintiye uğrarken, başkent Madrid'de kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı. Kurtarma ekiplerinin hafta sonu karla kaplı araçlardan yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kurtardığı aktarıldı. Madrid-Barajas Havaalimanı'nda bugün uçuşlara kademeli olarak başlandığı, demir yolu hizmetinin ise yaklaşık dörtte üç kapasite ile yeniden başlayacağı belirtildi. Olumsuz hava şartlarıyla mücadele kapsamında Madrid'de askerler yolları açma çalışmalarını sürdürürken, oluşan buzun çözülmesi için 3 bin 500 tondan fazla tuz getirildi.
Yoğun kar yağışını fırsata çevirenler de oldu Hükümet halkı evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırırken, Madrid'in ana caddelerinden biri olan Gran Via'da ve Callao'da bir araya gelenler kar yağışını fırsata çevirdi. Caddede kartopu savaşı yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Hortaleza ilçesinde ise bir kişi, karla kaplı yolda aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı. Ülkede Perşembe gününe kadar bazı bölgelerde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı