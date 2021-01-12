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( MADRİD ) - İspanyollar yoğun kar yağışını eğlenceye çevirdi- Aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı MADRİD



- İspanya'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı ile mücadele sürerken krizi fırsata çevirenler oldu. Başkent Madrid'de bir kişi aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı. Kentin ünlü caddelerinde bir araya gelenlerin kartopu savaşı ise renkli görüntülere sahne oldu. İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ülkenin güney ve orta kesiminde kara, hava ve demir yolları ulaşımı kesintiye uğrarken, başkent Madrid'de kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı. Kurtarma ekiplerinin hafta sonu karla kaplı araçlardan yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kurtardığı aktarıldı. Madrid-Barajas Havaalimanı'nda bugün uçuşlara kademeli olarak başlandığı, demir yolu hizmetinin ise yaklaşık dörtte üç kapasite ile yeniden başlayacağı belirtildi. Olumsuz hava şartlarıyla mücadele kapsamında Madrid'de askerler yolları açma çalışmalarını sürdürürken, oluşan buzun çözülmesi için 3 bin 500 tondan fazla tuz getirildi.

Yoğun kar yağışını fırsata çevirenler de oldu Hükümet halkı evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırırken, Madrid'in ana caddelerinden biri olan Gran Via'da ve Callao'da bir araya gelenler kar yağışını fırsata çevirdi. Caddede kartopu savaşı yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Hortaleza ilçesinde ise bir kişi, karla kaplı yolda aracın arkasına bağladığı halatla kayak yaptı. Ülkede Perşembe gününe kadar bazı bölgelerde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



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