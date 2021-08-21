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-İspanyol polisinden yasa dışı kripto madenciliği çiftliğine baskın
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
-İspanyol polisinden yasa dışı kripto madenciliği çiftliğine baskın

-İspanyol polisinden yasa dışı kripto madenciliği çiftliğine baskın

baskın detay

( MADRİD ) MADRİD

Operasyon İspanya Elektrik Tüketimi Gözaltı Başkent 


- İspanya'da polis, başkent Madrid'in güneyindeki Toledo'da yasa dışı kriopto madencilik çiftliğini bastı. Operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu. İspanya'nın başkent Madrid'in 80 kilometre güneyindeki Toledo'da yasa dışı madencilik çiftliğine polis tarafından baskın düzenlendi.
Evin elektrik tüketiminde diğer evlere oranla daha yüksek bir artış tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu. İçeride ayrıca soğutma ve havalandırma üniteleri de bulunurken, 1 kişinin yasa dışı elektrik kullanımından gözaltına alındığı belirtildi.
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