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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

boğaza girişinden detay

Savaş Gemisi Akkale İspanya Sahil Güvenlik Türk Bayrağı 

-türk bayrağı önünden detay
-dur yolcu yazısı önünden detay
-kilitbahir kalesi önünden detay
-genel ve detay görüntüler
-sahil güvenlik botu refakatinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- İspanya Donanmasına ait F-105 borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. İspanya Donanmasına ait F- 105 borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon’ isimli savaş gemisi, bugün saat 12.08’de Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu’nu geçen savaş gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen gemi Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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