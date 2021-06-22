- İspanya hükümeti, hapisteki 9 Katalan lider için af çıkardı



- İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Bölgesi'nde 2017 yılındaki başarısız bağımsızlık girişimi ile bağlantılı hapisteki 9 ayrılıkçı Katalan liderin affını onayladı. İspanya’da hükümet, Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017’deki başarısız bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle 9 ila 13 yıl arası hapis cezasına çarptırılan 9 ayrılıkçı Katalan liderin affını onayladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anketlere göre ülkede çoğunluğun karşı çıktığı af kararını, iyi niyetli bir jest ve Madrid yönetimi altında yeni bir bağımsızlık referandumu arayan zengin kuzeydoğu bölgesi ile yaşanan siyasi anlaşmazlığı çözmeye yönelik ilk adım olarak nitelendirdi. Af kararının Katalonya’daki gerilimi yatıştırmaya yardımcı olacağını savunan Sanchez, ayrılıkçı liderlerin görev yasağının devam ettiğini ve affın belirli bir süre içinde başka suç işlememeleri şartına bağlı olduğunu söyledi.



Affedilen liderlerin siyasi fikir ve inançlarından vazgeçmelerinin talep edilmediğinin ve eylemleri nedeniyle mahkum edildiklerinin altını çizen Sanchez,"Sayfayı çevirmenin zamanı geldi" dedi.

Katalan liderler hakkındaki af kararının yürürlüğe girmesi için İspanya Kralı VI. Felipe tarafından imzalanması ve ülkenin resmi gazetesinde yayınlanması gerektiğinden mahkumların serbest bırakılmasının birkaç gün sürmesi bekleniyor. Muhafazakar partiler, karara itiraz edecek Aralarında aşırı sağcı Vox’un da bulunduğu muhafazakar muhalefet partileri, ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Söz konusu af kararı, İspanya genelinde tartışmalara yol açmış, bu ayın başlarında on binlerce kişi kararı protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. “9 kişiyi affederek yüzlerce ayrılıkçıya uyguladıkları baskıyı gizleyemeyecekler” Yüzlerce Katalan af kararının yeterli olmadığını öne sürerek, bölgenin bağımsızlığı için yeni bir referandum talebiyle dün bir kez daha Barselona sokaklarında gösteri düzenlemişti. Ayrılıkçı liderlerden Raul Romeva da bugün yaptığı açıklamada, Katalonya’nın kendi kaderini tayin etme mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "9 kişiyi affederek, yüzlerce ayrılıkçıya uyguladıkları baskıyı gizlemeyecekler. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, af ve kendi kaderini tayin hakkı!" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık referandumu organize edilmesi İspanya'yı son 40 yılın en büyük siyasi krizine sürüklemişti. Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davada başarısız bağımsızlık girişimi ile bağlantılı 12 kişiden 9’u ayaklanma ve kamu fonlarının kötüye kullanılması suçlarından 9 ila 13 yıl arası hapis cezasına çarptırılmış, diğer 3 kişi ise itaatsizlikten hüküm giyse de hapse girmemişti.

