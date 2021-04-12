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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İspanya’dan kargo ile uyuşturucu getirince yakayı ele verdi

İspanya’dan kargo ile uyuşturucu getirince yakayı ele verdi

Köpeğin gelmesi, bavulu incelemesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İspanya İstihbarat Muhalefet 

-Bavulun açılması
-Esrar çıkması

( ZONGULDAK )- Barut’un aradığı bavuldan 2 kilo 752 gram esrar çıktı: 1 tutuklu ZONGULDAK

- Zonguldak’ta İspanya’dan kargo ile uyuşturucu getirten zanlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Barut isimli uyuşturucu arama köpeğinin tepki verdiği bavuldan 2 kilo 752 gram esrar çıktı. Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Posta Dağıtım ve Toplama Merkezine İspanya’dan gönderilen bir valizde yapılan aramada, ayakkabı kutusu ve bez torba içerisine gizlenmiş 12 şeffaf pakette toplam 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu arama köpeği Barut’un tepki verdiği bavuldan çıkan uyuşturucu maddelere el konuldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında posta gönderisinin alıcısı şüpheli şahıs T.D. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki Kanuna muhalefetten soruşturma açıldı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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