Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İspanya’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

- İspanya’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

Olay yeri

Doğalgaz İtfaiye Aracı Gaz Sızıntısı İspanya Başkent 

-Patlamadan detay
-devam eden arama kurtarma çalışmaları

( MADRİD ) MADRİD

- İspanya’nın başkenti Madrid’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Toledo Caddesi üzerindeki bir binada dün patlama meydana gelmişti. En az 6 kişi yaralanmıştı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida son yaptığı açıklamada 85 yaşında bir kadın ve kimliği henüz tespit edilmeyen 2 kişi dahil olmak üzere patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamanın geldiği sırada binanın ısıtma sistemindeki arızayı gidermek üzere çalışan bir kişiden hala haber alınamadığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken itfaiye ekipleri doğalgaz sızıntısı üzerinde duruyor. Patlama sonucu 6 katlı binanın 3 katı yıkılırken, diğer katlarda hasar meydana geldi. Yakınlarda bulunan bir huzurevi ve okulun da büyük hasar gördüğü açıklandı. Patlamaya, 9 itfaiye aracı ve 11 ambulans müdahale sürdürürken, kurtarma ekipleri, özel köpekler yoluyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı