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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İspanya’daki patlamada 2 kişi öldü

- İspanya’daki patlamada 2 kişi öldü

yıkılan binadan görüntü

( MADRİD ) MADRİD

Polis Nadan İspanya Başkent Kar Yağışı 


- İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. İspanya’nın başkenti Madrid’de Toledo Caddesi üzerinde bulunan bir binada patlama meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre, patlama sonucu yakınlarda bulunan bir huzurevi ve okul büyük hasar görürken, en az 6 kişi yaralanmıştı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Doğalgaz kaynaklı olabileceği belirtilen patlama nedeniyle huzurevinin tamamen boşaltıldığı bildirilirken, okulun ise 9 Ocak’taki yoğun kar yağışı nedeniyle boş olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.
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