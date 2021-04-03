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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İspanya’da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı

- İspanya’da sürat tekneli uyuşturucu karteli çökertildi: 100 gözaltı

Operayondan görüntüler

( MADRİD ) MADRİD

Uyuşturucu Akalan İspanya Suç Örgütü Uyuşturucu Kaçakçılığı 


- İspanya’da polis, sürat tekneleri ile Fas’tan İspanya’ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteli çökerterek, 100 üyesini gözaltına aldı. Monparlet Karteli olarak bilinen ve sürat tekneleri ile Fas’tan İspanya’ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. İspanya’nın güneyinde bulunan Sevilla yakınlarındaki Guadalquivir Nehri üzerinden önce İspanya’ya ardından diğer Avrupa ülkelerine uyuşturucu taşıyan kartele operasyon düzenlendi.
İspanyol polisi tarafından düzenlenen operasyonda 100 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, tutuklanan 100 şüphelinin belirlenecek tarihte mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Operasyon sonucu 5 tondan fazla marihuana ve 230 kilo esrar ele geçirilirken, üzerinde oynama yapılmış bir tüfek, bir tabanca ve 2’si kamyon olmak üzere 5 araca da el konuldu. Diğer kartellere lojistik destek Büyük miktarda yakıt tüketen sürat teknelerinin her zaman kullanıma hazır olması için Monparlet Kartelinin yüksek maaşlı özel elemanları çalıştırdığı belirtildi. Ayrıca, Sevilla eteklerinde bulunan sanayi sitelerinde, onarım ve bakım çalışmaları yapılırken teknelerin saklanmasına hizmet eden birkaç depo ortaya çıkarıldı. Monparlet Karteli ayrıca diğer uyuşturucu kartellerine bot, mürettebat, yiyecek ve yakıt sağlamakla da suçlanıyor.
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