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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde

- İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde

-Protestolardan görüntüler

( BARSELONA ) BARSELONA

Sosyal Medya Hapis Cezası Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Polis Baskını 


- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar ikinci gününde devam ediyor. İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, destekçileriyle birlikte dün Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar ikinci günüde devam ediyor. Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Barcelona kentleri başta olmak üzere başkent Madrid, Valencia ve Zaragoza gibi diğer büyük kentlerde Hasel destekçileri yeniden sokaklara indi. Hasel destekçileri, sokakları savaş alanına çevirirken, polisle çatıştı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederken, protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi. Gösterilerde yaralananların ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 30 yaralı, 14 gözaltı Dün gece çıkan olaylarda ise çöp konteynerleri ateşe verilmiş, birçok dükkan yağmalanmıştı. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda, aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu 30 kişi yaralanmış, Katalan polisi, 2’si Barselona'da, 4’ü Lleida'da olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına almıştı.
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