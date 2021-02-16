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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in destekçileri sokaklara döküldü

- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in destekçileri sokaklara döküldü

-Protestodan görüntüler

( BARSELONA ) BARSELONA

Sosyal Medya İspanya Hapis Cezası Terörizm Polis Baskını 


- İspanya’da rapçi Pablo Hasel, şarkı sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeni tutuklanmasının ardından binlerce destekçisi sokaklara döküldü. İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından Hasel'in memleketi Lleida ve Barcelona başta olmak üzere İspanya’nın birçok kentinde binlerce Hasel destekçisi sokaklara döküldü. Göstericiler, çöp konteynerlerini ateşe verirken, çevrede bulunan bazı dükkanların da camlarını kırdılar. Göstericiler, Hasel’in serbest bırakılması çağrısında bulundu. İspanya Ulusal Mahkemesi, Hasel'i şarkıları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Hasel’in paylaşımlarını ve şarkı sözlerini "terörizmin yüceltilmesi", krallığa ve İspanyol kolluk kuvvetlerine iftira olarak nitelendirdi. (ABA-ÖZ-Y)
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