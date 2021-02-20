Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İspanya'da rapçi Hasel protestolarının 4. gününde de tansiyon düşmedi

- İspanya'da rapçi Hasel protestolarının 4. gününde de tansiyon düşmedi

- İspanya'da Pablo Hasel protestolarından görüntüler

( BARSELONA ) BARSELONA

Çatışma Göz Yaşartıcı Gaz İfade Özgürlüğü Plastik Mermi Polis Ekipleri 


- İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestoların 4. gününde Barcelona'da protestocular dükkanları yağmalayarak polise taşla saldırdı. Girona'da ise polis protestoculara copla müdahale etti. İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilen protestolar 4. günde de devam etti. Barcelona ve Girona kentlerinde polise taş ve cam şişelerle saldıran protestocular, gece boyu polis ile çatıştı. Girona kentlerinde polis ekipleri, protestoculara copla müdahalede bulunurken, Barcelona’da ise protestocular çevredeki dükkanları ve 2 bankayı yağmaladı. Çıkan şiddet olayları sırasında Hasel destekçileri, çöp konteynerlerini ateşe vererek yolları ulaşıma kapatırken, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, protestolarda yaşanan şiddeti kınadığını belirtti.
İfade özgürlüğünü genişletmek ve iyileştirmek adına söz veren Başbakan Sanchez, "Demokrasi, en berbat, saçma düşüncelerin ifade edilmesi de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü korur, ancak demokrasi asla şiddeti korumaz" diye konuştu.
Polis, dün Barselona'da 3 kişinin tutuklandığını açıklamış, bu hafta başlarında ise Katalonya'da yaklaşık 60 kişi tutuklanmıştı. Barcelona'da polis ile protestocular arasında yaşanan çatışmalar sırasında 1 kadının gözünden yaralanması ise ülkede politikacıların, polisin müdahale tekniklerinin soruşturulması çağrılarını tetiklemişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement