- İspanya'da rapçi Hasel protestolarının 4. gününde de tansiyon düşmedi



- İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestoların 4. gününde Barcelona'da protestocular dükkanları yağmalayarak polise taşla saldırdı. Girona'da ise polis protestoculara copla müdahale etti. İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilen protestolar 4. günde de devam etti. Barcelona ve Girona kentlerinde polise taş ve cam şişelerle saldıran protestocular, gece boyu polis ile çatıştı. Girona kentlerinde polis ekipleri, protestoculara copla müdahalede bulunurken, Barcelona’da ise protestocular çevredeki dükkanları ve 2 bankayı yağmaladı. Çıkan şiddet olayları sırasında Hasel destekçileri, çöp konteynerlerini ateşe vererek yolları ulaşıma kapatırken, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, protestolarda yaşanan şiddeti kınadığını belirtti.

İfade özgürlüğünü genişletmek ve iyileştirmek adına söz veren Başbakan Sanchez, "Demokrasi, en berbat, saçma düşüncelerin ifade edilmesi de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü korur, ancak demokrasi asla şiddeti korumaz" diye konuştu.

Polis, dün Barselona'da 3 kişinin tutuklandığını açıklamış, bu hafta başlarında ise Katalonya'da yaklaşık 60 kişi tutuklanmıştı. Barcelona'da polis ile protestocular arasında yaşanan çatışmalar sırasında 1 kadının gözünden yaralanması ise ülkede politikacıların, polisin müdahale tekniklerinin soruşturulması çağrılarını tetiklemişti.



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