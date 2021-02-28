- İspanya’da rapçi Hasel protestolarında en az 10 kişi gözaltına alındı



- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in tutuklanmasına karşı gerçekleştirilen gösterilerde en az 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İspanya'da krala hakaret ettiği ve terörist grupları övdüğü gerekçesiyle rapçi Pablo Hasel'in 16 Şubat'ta tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler Barselona kentinde dün akşam da devam etti. Yollarda barikat kuran göstericiler, çevredeki dükkan ve bankaların camlarını kırıp yağmaladı. Polis araçlarının da yakıldığı gösterilerde, güvenlik güçleri cam şişeler fırlatan protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda dükkanların yağmalandığı ve ateşe verildiği ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangınlara müdahale ederken çıkan olaylarda en az 10 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından serbest bırakılması talebiyle patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor.



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