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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- İspanya’da rapçi Hasel protestoları 6’ıncı gününde

- İspanya’da rapçi Hasel protestoları 6’ıncı gününde

-Protestodan görüntüler

( BARSELONA ) BARSELONA

Protesto İspanya Hapis Cezası Göz Yaşartıcı Gaz Polis Baskını 


- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 6’ncı gününde devam ediyor. İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 6’ncı gününde devam ediyor. Protestolar özellikle Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona şehrinde aralıksız devam ediyor. Sokaklara dökülen binlerce Hasel destekçisi, Hasel’in serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineledi. Polis ve protestocular arasında tansiyon yükselmesi ile sokaklar yeniden savaş alanına döndü. Ulusal Polis Merkezi'nin önünde nöbet tutan polis memurlarına taş ve şişeler ile saldıran göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya’da protestoların başlamasından bu yana 100’den fazla kişi gözaltına alındı.
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