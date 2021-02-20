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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İspanya’da rapçi Hasel protestoları 5. gününde - Polisten protestoculara gazlı müdahale

- İspanya’da rapçi Hasel protestoları 5. gününde - Polisten protestoculara gazlı müdahale

Protestolardan görüntüler

( BARSELONA ) - İspanya’da rapçi Hasel protestoları 5. gününde- Polisten protestoculara gazlı müdahale BARSELONA

Protesto İspanya Hapis Cezası Göz Yaşartıcı Gaz Polis Baskını 


- İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestoların 5. gününde de tansiyon düşmezken, polis, göstericilere gazla müdahale etti. İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 5. gününde devam ediyor. Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona ve Girona başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara dökülerek, Hasel’in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Barselona’da protestocular, banka camlarını kırıp içeri girmeye çalıştı. Polis ve protestocular arasında çıkan olaylarda sokaklar yine savaş alanına döndü. Protestocular, polise taş ve plastik pet şişelerle saldırdı. Polis ekipleri ise protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde protestoların geçtiğimiz günlerde olduğu gibi büyümesi bekleniyor.
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