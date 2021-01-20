- İspanya’da Patlama: En Az 6 Yaralı



- İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada en az 6 kişi yaralandı. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 6 kişi yaralandı. Doğalgaz kaynaklı olabileceği belirtilen patlama nedeniyle olay yerinin yakınında bulunan bir huzurevinde büyük hasar meydana gelirken, huzurevi boşaltıldı.



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