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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu - BİLBAO

İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu - BİLBAO

- Göstericilerin alkışlı protestosu - Pankart detayları - Göstericilerden Urko Yattı ile röportaj - Göstericilerden Kristina Fernando ile röportaj - Göstericilerden Yurai Onaidias ile röportaj - Gösteri yürüyüşünden detaylarBİLBAO (AA) - Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya 'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Göstericiler, yerel yönetimin kısıtlama kararını geri çekmesini istiyor.

Protesto İspanya Yerel Yönetim 

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