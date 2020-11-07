İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu - BİLBAO

- Göstericilerin alkışlı protestosu - Pankart detayları - Göstericilerden Urko Yattı ile röportaj - Göstericilerden Kristina Fernando ile röportaj - Göstericilerden Yurai Onaidias ile röportaj - Gösteri yürüyüşünden detaylarBİLBAO (AA) - Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya 'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Göstericiler, yerel yönetimin kısıtlama kararını geri çekmesini istiyor.
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