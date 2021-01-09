Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İspanya’da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

- İspanya’da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü

kar yağışı detay

( MADRİD ) MADRİD

Sosyal Medya Kar Fırtınası Trafik Kazası Hava Trafiği Kar Yağışı 


- İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti. Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi. Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid’deki Barajas Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu. Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi. Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı. Metereoloji Servisi (Aemet), 1971'den beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.
Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat etmekten kaçınalım ve acil servislerin talimatlarını takip edelim. Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım" ifadelerini kullandı. Yoğun kar yaşını fırsata çevirenler de oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir kişinin batonlarla kayak yaptığı görüldü.
Kızakla bir adamın Madrid’in ana caddesinde kayması en fazla etkileşim alan görüntü olurken, otomobilin arkasına bağladığı iple kayak yapan kişi de oldukça ilgi gördü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı