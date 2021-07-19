- İspanya’da bir araç kafeye daldı: 9 yaralı

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( MADRİD ) MADRİD



- İspanya’nın Marbella kentinde bir aracın kafenin açık havada bulunan bölümüne dalması sonucu 1’i ağır 9 kişi yaralandı. İspanya’nın Marbella kentinde kimliği belirsiz sürücü, aracı ile bir kafenin açık havada bulunan bölümüne daldı. Kazada 1’i ağır 9 kişi yaralanırken, yaralılar arasında yolda yürüyenler ile kafe müşterilerinin bulunduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 30’lu yaşlarında olduğu belirtilen sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, ailesi de araçta bulunan sürücünün yerel halktan biri olduğu ve polisin kazayı terörle bağlantılı olarak ele almadığı aktarıldı.

