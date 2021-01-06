- İspanya'da bakımevinde yangın: 1 ölü, 18 yaralı

-itfaiye ekibi

-polis

-detay



( SEVİLLA ) SEVİLLA



- İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan bir bakımevindeki çıkan yangında 89 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İspanya'nın Sevilla kentinde Domusvi-Adorea bakımevinin 3. katında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, yangında 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği ve 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çevre binalarda yaşayanlar bakımevini terk etmek zorunda kalan yaşlılara battaniye getirirken, bazıları ise yaşlıları evlerinde misafir etti. Bakımevi sakinlerinin çoğu, görevliler tarafından spor merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlatıldı.



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