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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu

İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu

Şampiyonluk kutlamalarından görüntüler

- MADRİD

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- İspanya’da Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra şampiyon olması ile binlerce taraftar sokaklara dökülürken, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı. İspanya La Liga’da Real Valladolid’i 2-1 yenen Atletico Madrid 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra şampiyon olmasına sevinen binlerce taraftar sokaklara döküldü. Barcelona ve Real Madrid gibi iki devi geride bırakarak kazanılan zaferi doyasıya kutlayan taraftarlar, ülke genelinde sokakları şenlik alanına çevirdi. Kutlamalarda korona virüs (Covid-19) önlemlerini unutuldu. Maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı. Taraftarlar eğlenceler sırasında şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutlarken, çok sayıda kişinin maske takmaması dikkat çekti.
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