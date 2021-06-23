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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İspanya'da af çıkarılan 9 ayrılıkçı Katalan lider tahliye oldu

- İspanya'da af çıkarılan 9 ayrılıkçı Katalan lider tahliye oldu

cezaevi önünden detay

( BARSELONA ) BARSELONA

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Hapis Cezası Muhalefet Partileri Bağımsızlık 


- İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017’deki bağımsızlık girişimi ile bağlantılı olarak hapis cezasına çarptırılan 9 Katalan lider, hükümetin af kararını onaylamasının ardından cezaevinden tahliye oldu. İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 2017’deki başarısız bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle 9 ila 13 yıl arası hapis cezasına çarptırılan 9 ayrılıkçı Katalan lider, dün çıkarılan af sonrası cezaevinden tahliye edildi. Eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell, Barselona'daki Lledoners Cezaevinden çıkan ilk isim oldu. Forcadell'in ardından Raul Romeva, bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden STK'lardan "Omnium Cultural" Başkanı Jordi Cuixart, Josep Rull, Katalonya'nın eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras ve diğerleri tahliye oldu. Serbest bırakılan ayrılıkçıları, cezaevinin önünde Katalonya Bölge Başkanı Pere Aragones ve Katalan Parlamentosu Başkanı Laura Borras ve destekçileri karşıladı. Katalan liderler, "Katalonya'ya özgürlük" yazılı bir pankart ve Katalan bayrağıyla da kameralara poz verdi. Destekçilerine hitap eden Oriol Junqueras, "Bugün cezaevinden serbest bırakılmamızla birlikte hiçbir şeyin sona ermediğinin farkındayız. Cezaevi bizi korkutmaz, fikirlerimizi pekiştirir" diye konuştu.
"Yeni bir başlangıç" Ülkede yapılan anketlere göre halkın çoğunluğunun affa karşı olmasına rağmen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 9 ismin Katalonya'da popüler olduğunu ve ayrılıkçıların serbest bırakılmalarının "merkezi ve yerel hükümet arasındaki ilişkiler için yeni bir başlangıç" olacağını ifade etmişti. Sanchez, ayrılıkçı liderlerin görev yasağının devam ettiğini ve affın belirli bir süre içinde başka suç işlememeleri şartına bağlı olduğunu söylemişti. Muhafazakar partiler, karara itiraz edecek Dün af kararının çıkarılmasının ardından aralarında aşırı sağcı Vox’un da bulunduğu muhafazakar muhalefet partileri, karara itiraz edeceklerini duyurmuştu. Af kararı ayrıca İspanya genelinde tartışmalara yol açmış, bu ayın başlarında on binlerce kişi kararı protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Ne olmuştu? İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık referandumu düzenlenmesi, İspanya'yı son 40 yılın en büyük siyasi krizine sürüklemişti. Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davada başarısız bağımsızlık girişimi ile bağlantılı 12 kişiden 9’u "ayaklanma" ve "kamu fonlarının kötüye kullanılması" suçlarından 9 ila 13 yıl arası hapis cezasına çarptırılmış, diğer 3 kişi ise itaatsizlikten hüküm giyse de hapse girmemişti.
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