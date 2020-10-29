İsmet Tayyaresi Cumhuriyet’in 97’inci yılında yenilendi



- Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş savaşında önemli görevler üstlenen ve Muğla’nın sembollerinden biri haline gelen İsmet Tayyaresi’ni yeniledi. İsmet Tayyaresi’nin birebir ölçüleri ile aynı olan maket aynı zamanda ismini de verdiği Tayyare Kavşağı’ndaki yerini aldı.12 yıl önce Başkanlığını Dr. Osman Gürün’ün yaptığı Muğla Belediyesi zamanında Cumhuriyet’in 85. yılında Muğla’nın girişine konulan İsmet Tayyaresi 12 sene sonra tekrar yenilenerek aynı yerine konuldu.Kurtuluş Savaşı’nın hür kanatlarını yenilenen yüzüyle tekrar Muğlalı hemşehrilerine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yeni nesillerin tarihi, İsmet Tayyaresi’nin hikâyesini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.Başkan Gürün; “1921 yılında işgal altındaki bir ülkenin kahraman ve cesur evlatları imkansızlıklar içinde düşen bir uçağı parçalara ayırarak Muğla’mıza getiriyor. Kurtuluş Savaşı’nda birçok cepheye asker gönderen Muğla’mızın gözüpek ve marifetli evlatları eldeki tüm imkânlarıyla gökyüzüne destan yazacak tayyareyi kısa sürede onarıyor. Türk havacılık tarihine ismini altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş da Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirecek İsmet Tayyaresi’ni Muğla’mıza gelerek cepheye götürüyor. Muğla tarihimizin sembollerinden olan İsmet Tayyaresi bizler için çok değerli olmasının yanında gelecek nesillerin tarihimizi bilmesi, öğrenmesi açısından bir o kadar önemli. Bu nedenle İsmet Tayyaremizi Cumhuriyetimizin 97’inci yılında yeniledik. 12 yıl önce yine bir Cumhuriyet Bayramı’nda Muğla’mıza kazandırdığımız Kurtuluş’un kanatları yine aynı yerinde yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizi selamlayacak” dedi.

İsmet Tayyaresi’nin tarihi1.Dünya savaşı sırasında 1921 yılında Kuşadası Davutlar mevkiine mecburi iniş yapan ve buradaki çiftçilerin gayretleriyle ele geçirilen uçak Söke’de bulunan bir taş hanın içine saklanmıştı. Daha sonra itilaf devletlerinden olan İtalyan kuvvetleri uçağı tekrar ele geçirmek için bu Taş Hanın etrafını sarmış ve Türk direnişiyle karşılaşmıştır. Bu sırada uçak parçalarına ayrılarak gizlice Muğla’ya gönderilmiştir. Tayyare makinisti Eşref Bey’in yaptığı çalışmalar ve Muğla halkının tüm imkânlarını seferber etmeleriyle uçak 10 gün içinde tekrar toplanmıştır. Dönemin önemli pilotlarından Vecihi Bey tüm risklere rağmen 19 Ağustos’ta Eşref Bey ile birlikte ilk tecrübe uçuşunu yapmışlardır. Bu uçak daha sonra İsmet Tayyaresi adını alarak Kurtuluş Savaşının kazanılmasında önemli rol oynamıştır.



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