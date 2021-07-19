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- İslamabad Uluslararası Havalimanı’nı su bastı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İslamabad Uluslararası Havalimanı’nı su bastı

- İslamabad Uluslararası Havalimanı’nı su bastı

-Havalimanında çöken asma tavanlar

Yağmur İslamabad Aşırı Yağış Çökme Başkent 

--Yağmur suları

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı’nı aşırı yağışlar sonucu su bastı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan İslamabad Uluslararası Havalimanı’nı su bastı. Aşırı yağışlar sonucu havalimanındaki asma tavanların çökmesi sonucu birçok noktadan yağmur suları havalimanına girdi. Yağmur suları nedeniyle birçok bilgisayar ve ekipman zarar görürken, uçuşların aksamadığı aktarıldı.
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