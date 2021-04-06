İslam alimi Ahmed Davudoğlu, ölümünün 38. yıl dönümünde anılıyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Son devrin İslam alimlerinden Ahmed Davudoğlu, ölümünün 38. yıl dönümünde anılıyor.Bulgaristan’da doğup büyüyen, Medresetü’n-Nüvvab ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde hocalık ve idarecilik yapan ve birçok değerli eseri de ilim dünyasına kazandıran Ahmet Davudoğlu, ölümünün 38. yıl dönümde anılıyor. Astım ve buna bağlı kalp rahatsızlığı nedeniyle 1983 yılında hayatını kaybeden İslam Alimi Ahmed Davudoğlu'nun sevenleri, ölüm yıl dönümünde hocayı anlattı.Ahmed Davudoğlu’nun ortaya koyduğu eserlerin önemine dikkat çeken FSM İslami İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, “Herkes hocanın hayatını okumalı. 'Ölüm Daha Güzeldi' kitabını okumalı ki bir ilim adamının nasıl büyük işkencelere maruz kalsa bile kendi fikrinde sadık kaldığı görülmelidir. Alimlerimiz bilinmiyor. Onları gençlerimize tanıtmak çok önemlidir” dedi.

Tefekkür Kelam Araştırmaları Merkezi Başkanı Melikşah Sezen ise, “Komünist bir dönem var. Bulgaristan'da ciddi mağduriyetler yaşıyor. Misyonerlik yaptığı düşünülüyor. Cezalar alıyor. Hapis ve sürgün cezası alıyor. Cezalarla uğraşırken ciddi anlamda ilmi işlerle uğraşan hocamız bir yanda da sözünü esirgemeyen siyasi menfaat peşinde koşmayan reddiyeleriyle tanınan biri. Bu yüzden hoca yalnızlaştırıldı. Görülmez hale geldi. Davudoğlu Hocaefendi Ehl-i sünnettir, sözünü tavizsizce hakkı ifa etmek için söyleyendir, dünyada ilmi çalışmalara katkı sağlayan hocadır” diye konuştu.





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