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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Islak mendil operasyonu

Islak mendil operasyonu

Ele geçirilen malzemelerden detaylar

( TEKİRDAĞ )- 218 bin liralık ıslak mendil tırla Gaziantep’ten Tekirdağ’a kaçırıldı- Gaziantep’ten gelen tırla 218 bin liralık malzeme vurgunu Tekirdağ’da sona erdi TEKİRDAĞ

Whatsapp Polis Bild Akalan Polis Ekipleri 


- Gaziantep’ten İstanbul’a götürülmesi gereken 218 bin liralık bir tır dolusu ıslak mendil, Tekirdağ’a kaçırıldı.Edinilen bilgiye göre S.Y., 31 Mayıs günü Gaziantep’ten İstanbul’a bir tır dolusu ıslak mendilin taşınabilmesi amacıyla nakliyecilerin üye olduğu bir whatsapp grubuna ilan verdi. İlan vermesinden sonra S.Y., kendisini Sedat olarak tanıtan bir şahıs ile nakliye konusunda anlaştı.Kendisini Sedat olarak tanıtan şahıs, söz konusu malların yüklendiği tırın şoförünün bilgilerini S.Y.’ye atarak malların yola konulduğunu iletti. S.Y. sık sık şoför ile iletişim kursa da, beklenen mallar zamanında yerine teslim edilmedi. Bunun üzerine S.Y. kendisine verilen numaraları arasa da hiçbir şekilde şoföre ulaşamayarak durumu polise bildirdi. S.Y. yaptığı araştırmalar sonucunda gerçek şoföre ulaşarak, yaptığı görüşmede malların Sedat isimli şahsın belirttiği Beylikdüzü’nde bir adrese teslim ettiğini söyledi.

Fakat olaya dahil olan polis ekipleri, 218 bin liralık malzemenin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti.Aynı yöntemle de Çorlu’ya kaçırmışlarTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırmaların ardından, Beylikdüzü’nde indirilen malların 33 BSV 70 plaka sayılı tır ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirildiği belirlendi. Bahse konu tır sürücüsünün aynı yöntemle whatsapp grubundan ayarlandığı, tırı Çorlu ilçesinde karşılayan aracın 59 PP 165 plakalı araç olduğu ve tırı karşılayan şahısların M.K. ve V.K. olduğu belirlendi. Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda mallar ele geçirilerek, M.K. ve V.K. yakalandı. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen yaklaşık 218 bin TL değerindeki mallara el konularak, müştekisine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ise gerekli işlemlerin devamı için İstanbul ekiplerine teslim edildi.
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