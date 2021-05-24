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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İslahiye'de köpeğe işkence iddiası

İslahiye'de köpeğe işkence iddiası

Yaralı köpekten detay

Rehabilitasyon Polis Köpek Rehabilitasyon Merkezi Hayvan 

-Röportaj
-Polis ekiplerinden detay

( GAZİANTEP )- Taş yağmuruna tutulan köpeğin ayağında kırık sırtında ise yaralar ve morluklar tespit edildi- Köpeğin işkenceyle ayakları kırıldı GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokak ortasında yaralı halde bulunan bir köpeğin taş yağmuruna tutularak, işkence edildiği belirlendi. Yaralı köpek tedavi altına alınırken olayın faillerinin bulunması için polis çalışma başlattı. İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Eski Maraş caddesi üzerinde bir köpeğin taş yağmuruna tutularak işkence yapıldığını gören vatandaşlar, hayvanseverleri ve polisi arayarak yardım istedi. Polisin olay yerine geldiğini gören şahıslar kaçarak uzaklaşırken, sokak ortasında yaralı halde bir köpek bulundu. Olay yerine çağrılan hayvanseverler ve veterinerler tarafından yapılan belirlemelerde köpeğin ayaklarından birinde kırık, sırtında ise taş darbelerine bağlı morluk ve yaralar belirlendi. Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi köpek rehabilitasyon merkezine gönderilen köpek tedavi altına alınırken polis ise mahallelinin şikayetçi olduğu şahısların bulunması için çalışma başlattı. (BŞ-SD-HA-Y)
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