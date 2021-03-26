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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İslahiye’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İslahiye’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

kaza yeri

Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekibinin yarılılara müdahalesi
-yaralının hastaneye sevki
-hastane detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası olmayan ve seyir halinde olan iki motosikletin seyir halinde iken kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Mustafa P. ile diğer sürücü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (MGÖ-
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