İslahiye’de anız yangını az kalsın fabrikayı yok ediyordu

-Müdahale eden itfaiye aracı

-Fabrika sahibinin açıklaması



( GAZİANTEP )-Anız yangını fabrikaya sıçradı, ekiplerin müdahalesi sonucu faciadan dönüldü GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hemen hemen her gün meydana gelen anız yangınları az kalsın bir fabrikanın yanmasına sebep oluyordu. Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde faaliyet gösteren salça ve biber fabrikasının arka kısmında meydana gelen anız yangını fabrikaya sıçramak üzereyken itfaiyenin ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu büyük bir faciadan dönüldü. Yangın sonucu fabrikanın deposundaki malların bir kısmı ise zarar gördü. Deposunda bulunan yaklaşık 5 milyon liralık ihracata hazır ürünün bulunduğunu söyleyen fabrika sahibi Hamit Yalçınkaya, "Almanya, Kanada ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz malımız mahvoldu nereye taşıyayım bunları, yetkililer buna bir dur desin artık. Burada 1 milyon liralık bidon var. Hepsi petrolden yapılıyor. Bunlar bir tutuşsa itfaiye bile söndüremez" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdükleri yangın alanında bir süre soğutma çalışması yapılırken, yangınların ekili alanların biçilmesinin ardından arazide kalan sapları yakmak isteyen bazı çiftçiler tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

