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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Islah edilen deredeki onlarca su kaplumbağası sulak alana taşındı

Islah edilen deredeki onlarca su kaplumbağası sulak alana taşındı

Kaplumbağaları çalışma alanından alınma görüntüsü

İpekyolu Trol 

-Kaplumbağaların sulak alana taşınması görüntüsü
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince derede yürütülen ıslah çalışması sırasında bulunan onlarca kaplumbağa sulak alana taşındı. İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Kalesi yakınlarında bulunan derelerde yürütülen ıslah çalışması sırasında su kaplumbağaları fark edildi. Hemen çalışmalara ara veren belediye ekipleri, kaplumbağaların zarar görmemesi için titizlikle hareket etti. Bölgedeki kaplumbağaları tek tek toplayan ekipler, sedyelerle Van Kalesi çevresinde yer alan ve daha önce ıslahı yapılan sulak alana taşıdılar. (MSA-Y)
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